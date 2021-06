Atendimento às mulheres para a coleta de exames preventivos ocorrerá no horário estendido, das 17h às 21h

Mais uma etapa da Campanha de Exames Preventivos 2021 será realizada em 14 unidades de saúde no município de Resende, nesta quarta-feira, dia 2 de junho. A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fará o atendimento às mulheres para a coleta dos exames preventivos no horário estendido, das 17h às 21h. A campanha tem como objetivo aumentar o número de preventivos feitos na rede pública, dando oportunidade às moradoras de Resende que não conseguem ter tempo disponível para realizar os exames periódicos durante o horário de expediente dos postos de saúde. Nesta edição de 2021, os exames devem ser agendados previamente, por telefone, em uma das unidades disponíveis em cada etapa. A marcação antecipada visa evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), além de agilizar o fluxo dos atendimentos.

A população-alvo da campanha abrange mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, priorizando aquelas que têm uma vida sexual ativa. O secretário de Saúde, Tande Vieira, alertou sobre a prevenção ao câncer de colo do útero e de mama. “As mulheres devem continuar se cuidando nesta pandemia da Covid-19, estando em dia com seus exames ginecológicos. O papanicolau é um procedimento feminino com base em uma análise citopatológica, que viabiliza o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, entre outras doenças. O exame físico das mamas e as orientações do autoexame também estão inseridos no cronograma da campanha. Já a mamografia é indicada para mulheres a partir de 50 anos de idade. Se houver indicação médica, a mamografia é recomendada em qualquer idade. O câncer de mama, por exemplo, está no topo do ranking dos tumores mais frequentes entre as brasileiras; seu diagnóstico precoce aumenta a chance de cura”, explica.

Nesta quarta, a campanha ocorre nas seguintes unidades: Policlínica do Manejo, telefone (24) 3354 7505; USF (Unidade Saúde da Família) Cabral/Alambari (24) 3360 6060; USF Liberdade, (24) 3360 2890; USF Engenheiro Passos, (24) 3357 1870; USF Novo Surubi (24) 33605072; USF Cidade Alegria (Caixa d’água), (24) 3381 6935; USF Itapuca, (24) 3360 5259; USF Primavera (24) 3360 7791; USF Grande Alegria, (24) 3354 8178; USF Jardim Alegria (24) 3360 1983; USF Paraíso, telefone (24) 3354 6571; USF Centro, (24) 3355 4511; USF Morro do Cruzeiro, (24) 3354 8756; e USF Serrinha, (24) 3381 7086.

É importante destacar que as mulheres devem comparecer à unidade, a partir de agendamento confirmado pela equipe de saúde. Para a interessada ser beneficiada nesta campanha, basta residir em Resende e apresentar a carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde), documento de identidade e CPF. Durante a campanha, as mulheres podem ser agendadas em unidades fora da sua área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF). Algumas etapas da campanha são organizadas para o atendimento das mulheres em suas unidades de referência. As próximas datas e localidades contempladas serão divulgadas pelo governo municipal. O prazo para o exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito.