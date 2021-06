Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Barra Mansa

Suspeito planejava a morte de um policial militar

Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira, um jovem, de 18 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Rua B, no bairro Piteiras, em Barra Mansa.

Policiais militares apuraram que o suspeito havia guardado 71 pinos de cocaína, uma porção da mesma droga, 40 trouxinhas de maconha, uma pedra de crack, três balanças digitais, duas bases, um rádio de comunicação e 300 pinos vazios, para um traficante.

As drogas foram apreendidas numa casa abandonada. Os policiais chegaram até o suspeito depois de uma denúncia que ele havia ameaçado um morador do bairro. Eles estariam também planejando a morte de um policial que também mora no mesmo bairro.

Apesar de negar as denúncias, ele admitiu, no entanto, que tinha uma arma, levada por comparsas, ontem, para o Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi indiciado por tráfico e ficou preso em flagrante. Foto: Polícia Militar