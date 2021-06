Saldo da intervenção é de três salas, lavanderia, deposito e dois banheiros novos em mais uma conquista para a educação de Resende

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, irá entregar na próxima terça-feira, dia 15 de junho, mais uma obra que contempla a educação pública do município. A Creche Sandra Cotrim. Localizada no bairro Baixada da Olaria, foi completamente reformada e ainda ampliada pela gestão municipal, trazendo muitas novidades. Uma entrega simbólica, sem a presença da comunidade e com os devidos cuidados contra a pandemia, será feita internamente.

De acordo com o secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira, a unidade apresentava, anteriormente, sinais de degradação pelo tempo. Infiltrações, segundo ele, eram comuns e diversos pontos da creche. A reforma geral tratou de resolver esses problemas e reforçar a estrutura de todos os ambientes da unidade.

A intervenção foi além da reforma na Creche Sandra Cotrim. Seguindo a tendência de aproveitar ao máximo e com qualidade os espaços públicos, a gestão municipal também promoveu uma ampliação que rende três novas salas, lavanderia, deposito e dois banheiros novos. Para o prefeito Diogo Balieiro Diniz, o resultado das obras terão impacto não só para os pequenos frequentadores das creches, mas para toda a comunidade e para os funcionários.

– É muito mais confortável trabalhar em uma creche mais bonita, reformada e com mais espaço. Para a comunidade, a mesma coisa. Os familiares se sentem mais confortáveis deixando suas crianças em um local melhor cuidado. Nossa população merece o melhor e a gestão municipal continua se esforçando para promover mais qualidade, conforto e segurança. Infelizmente não conseguimos fazer tudo de uma só vez, mas aos poucos novos espaços passam por uma transformação. E caso exista a possibilidade de ampliar e fazer ainda mais pelo local, a gestão municipal não medirá esforços – disse o prefeito.

Outra unidade entregue no dia seguinte

Se a Creche Sandra Cotrim será entregue na terça-feira, no dia seguinte tem mais novidade. No dia 16 é a vez da entrega das obras no Programa Gente Eficiente, que também recebeu inúmeras melhorias estruturais muito aguardadas pela população. A gestão municipal contina atenta às demandas do município e as obras não param de acontecer.