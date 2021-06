Polícia Militar flagra homem com bicicleta furtada, em Barra do Piraí

Policiais militares receberam informação sobre um homem que havia furtado uma bicicleta no final da manhã de segunda-feira, por volta das 11h40min, na rua Franklin de Moraes, próximo ao colégio Rosângela Silveira, em Barra do Piraí.

A informação dava conta que o homem estava trajando uma camisa do Flamengo. Os agentes depararam com o suspeito dentro do na Rua dos Ypês, no Conjunto Habitacional Ipiranga 2, com a bicicleta, produto do furto.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi feito a ocorrência. O dono da bicicleta foi comunicado e a bicicleta foi recuperada.