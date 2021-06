Policiais militares apreenderam uma adolescente, de 15 anos, e prenderam um homem, de 27 anos, na madrugada deste domingo por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida Nova Brasília, na Vila Brasília, em Volta Redonda.

Os suspeitos foram fragorados com uma pistola calibre 9 mm com carregador e 13 munições, além de R$911, dentro de um carro. Uma pessoa que estava no carro foi levada para a Delegacia de Polícia, como testemunha. O carro foi apreendido.