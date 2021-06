O Hospital da Mulher de Barra Mansa, em parceria com o Espaço Reviver e com a Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas), está realizando um acolhimento com gestantes dependentes de substâncias psicoativas tanto no pré-natal quanto no momento do parto. Este acolhimento já existia devido ao fato de ser um protocolo do Ministério da Saúde, porém, está sendo reforçado a partir dessas parcerias.

Segundo o coordenador do Compod, César Thomé, é um trabalho que tem alcançado um grande êxito. “Tenho visto um resultado muito bom. Já vi casos de mães e esposos que faziam uso abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas e pararam após esse acolhimento. É um trabalho lindo que deve ser divulgado”, afirmou.

A diretora do Hospital da Mulher, Fernanda Chiesse, falou sobre a ação. “É muito importante termos esse compromisso com a sociedade e ajudar tantas mães a terem seus filhos com mais segurança. Temos um compromisso com a vida e prezamos pelo bem estar das famílias atendidas aqui”, concluiu. Foto: Chico de Assis