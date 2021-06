Pedido foi protocolado hoje para passar pela Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado e ser aprovado

Durante 20 dias, o Brasil acompanhou perplexo o caso Lázaro. Um homem foragido da polícia, investigado por mais de 30 crimes nos estados de Goiás, Bahia e Distrito Federal, e que deixou um rastro de violência e crimes por onde passou. O bom andamento das buscas e o desfecho do caso fizeram com que o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolasse o pedido de Moção de Aplauso aos profissionais da segurança que participaram da operação.

– Em situações como essas observamos como nossos profissionais da segurança são capacitados e conseguem fazer excelentes trabalhos. Um trabalho de cooperação e com força-tarefa trouxe paz e mais segurança para os moradores de Cocalzinho de Goiás e de Ceilândia, no DF, que puderam retomar a vida pacata que tinham. Temos que valorizar bons profissionais e o trabalho que desenvolvem – explicou o deputado.

O pedido de Moção solicitado ainda precisa da aprovação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal para ser oficializado. Ao todo, a força-tarefa para capturar Lázaro contou com quase 300 agentes da Polícia Civil e Militar de Goiás e do Distrito Federal, da Polícia Federal, do Corpo de Bombeiros goiano, além de equipes de inteligência da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. Cães farejadores, drones, helicópteros, aparelhos com visão noturna e sensor de calor também foram usados.

– Essa homenagem é uma maneira de evidenciar e valorizar todos os policiais que sempre trabalham com dedicação para solucionar os crimes e casos de violência. Agora, em específico, vamos oferecer nossos agradecimentos pelo trabalho dessa força-tarefa – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.