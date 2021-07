Covid-19: Grande procura por vacina causa trânsito em Barra Mansa

Plano Municipal de Imunização entra no grupo etário de 46 anos

Devido ao grande fluxo de pessoas procurando a vacinação contra Covid-19, Barra Mansa registrou trânsito no centro da cidade nesta segunda-feira (05). A Secretaria de Saúde informa que, conforme a ação de imunização avança para faixas etárias mais baixas, maior é o número de pessoas a receberem a primeira dose.

As ações do Plano Municipal de Imunização estão concentradas no Parque da Cidade e contam com apoio da Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal, que auxilia o trânsito dentro e fora do local.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, falou sobre a grande procura de hoje. “Tivemos essa demanda muito grande devido ao expressivo número de munícipes que não estão respeitando a programação da faixa etária de vacinação. Como em todo município do país, há aqueles que querem escolher qual o imunobiológico que irão tomar. Quando se faz repescagem, todos querem tomar Janssen ou Pfizer. Com isso, gera uma demanda além do cronograma e estimativa de doses previstas, prejudicando aqueles que estão na faixa etária do dia, além de causarem o trânsito visto hoje”.

A Secretaria de Saúde está mudando a estratégia para os próximos dias de vacinação, visando o pleno funcionamento do Plano Nacional de Imunização (PNI). A estratégia da repescagem será divulgada em breve. A Prefeitura de Barra Mansa conta com a contribuição da população para que procurem o atendimento somente no dia e faixa etária correta.