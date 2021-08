Motociclista fica ferido em acidente em Barra Mansa

O motociclista, Marcelo Veloso Fontes, de 34 anos, ficou ferido ao se envolver em um acidente com sua moto Honda e um veículo GM Celta no início da noite de segunda-feira, na Via Sérgio Braga, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para a Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.

O trânsito ficou congestionado, com reflexo até as proximidades do viaduto de acesso do bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.