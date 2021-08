Educação vai capacitar mais 2 mil profissionais em Volta Redonda

Treinamento em parceria com secretaria de Saúde visa orientar sobre medidas de segurança no retorno às aulas

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará nesta quinta-feira, dia 5, às 18h30, o treinamento sobre as medidas de segurança necessárias ao retorno às aulas. O objetivo é fornecer subsídios aos profissionais em relação à preservação da saúde de todos que atuam nas unidades escolares, inclusive dos alunos, através da adoção das medidas sanitárias indicadas no protocolo de retorno às aulas.

Através do Setor de Educação Permanente em Saúde, da Divisão de Vigilância Epidemiológica e da Divisão de Vigilância Sanitária, o evento ocorrerá de forma online, pelo Youtube, contemplando cerca de 2 mil profissionais que atuam como docentes, supervisores e orientadores educacionais, auxiliares de Educação e cuidadores na Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda.

“É importante e necessário que todos os profissionais da Educação estejam cientes das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 e cumpram as orientações previstas no protocolo de segurança sanitária”, afirmou a secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê.

Com esse treinamento, a SME conclui o cronograma de capacitação dos profissionais da Educação em parceria com a SMS. No início do mês de julho, participaram de treinamento semelhante os diretores gerais e adjuntos da Rede Municipal de Ensino.