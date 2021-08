-Recebemos nesta quinta-feira novas doses de esperança para a vacinação de novos resendenses e também pessoas conseguirão completar seu esquema vacinal com a segunda dose. É muito importante que todos tomem as duas doses da vacina para se protegerem e também ao seu próximo. Mas mesmo quem já recebeu as duas doses, devem manter os cuidados de combate à Covid-19, como uso correto da máscara, higienização das mãos e evitando as aglomerações – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.