A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando diversas ações para a melhoria dos serviços de saúde pública do município. Com falta de contratos vigentes para a compra de medicamentos no início deste ano, foi realizado pregão para aquisição de dezenas de medicamentos controlados e para a farmácia básica, muitos deles já disponíveis para entrega à população.

Na última sexta-feira (20/08), o prefeito Aluísio d’Elias visitou a Farmácia Municipal para acompanhar a chegada de alguns dos medicamentos e a verificação dos lotes pela equipe do setor. Outros ainda deverão ser entregues nos próximos dias.

“A Secretaria Municipal de Saúde está empenhada para a realização de todos os processos licitatórios que fortaleçam as ações do SUS. O abastecimento da farmácia municipal é mais um passo na garantia do direito à saúde para toda a população” – defende a Secretária de Saúde, Cláudia de Sá Xavier Monteiro.

A Prefeitura também planeja um novo espaço para o funcionamento da Farmácia Municipal. Foi realizado o Laudo de Avaliação de um imóvel localizado no Centro, próximo a Casa da Criança, que facilitará o acesso e garantirá maior conforto para os servidores e usuários.

“A Farmácia Municipal funcionará em um local mais adequado atendendo às normas técnicas e legais. Além da escolha de um imóvel bem localizado, estaremos trabalhando para garantir a superação de quaisquer barreiras existentes pela garantia da acessibilidade”. Ressalta o prefeito Aluísio.

A mudança de endereço será anunciada em breve, pelos veículos oficiais da Prefeitura. As atas de registros de preços de medicamentos adquiridos para a Farmácia Municipal poderão ser consultadas no Portal de Transparência da Prefeitura de Quatis sob o endereço: https://transparencia.quatis.rj.gov.br/.