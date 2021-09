Juiz de Volta Redonda manda bloquear R$ 95 mil de empresa de Cabo Frio

O juiz André Aiex Baptista Martins, da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, determinou, na última sexta-feira (10), o bloqueio de R$ 95 mil das contas da empresa de investimentos Alphabets, sediada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e de seu proprietário, o empresário Rogério Cruz Guapindaia, que se apresentava como CEO do negócio especializado no mercado de apostas esportivas. A empresa fechou as portas no último dia 8.

Segundo o jornal O Globo, que originalmente publicou a informação, o magistrado determinou o arresto das contas após uma cliente de Volta Redonda pedir a devolução do valor investido na empresa. Do último dia 10 até agora, 15 ações foram abertas no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) contra a Alphabets por pessoas buscando recuperar seus investimentos.

De acordo com a defesa da moradora de Volta Redonda, ela fez as transferências para as contas da empresa entre os meses de julho e agosto. Teriam sido R$ 95 mil em duas transações. No entanto, “em razão da atuação irregular e suspeita de pirâmide financeira noticiadas”, ela pede em “caráter antecedente o arresto” das contas bancárias da empresa e do empresário. O juiz, ao concordar com o pedido destacou que existe “notadamente o perigo de dano” para a investidora e por isso ela teria que ter o investimento revisto.

A defesa da Alphabets e de Rogério Cruz Guapindaia não foram localizadas. Os donos da empresa são investigados pelas delegacias de Polícia Civil de São Pedro da Aldeia e Cabo Frio por suspeita de estelionato. Até agora, mais de 30 clientes já fizeram boletins de ocorrência contra Rogério Cruz. Um escritório de advocacia de Cabo Frio informou que vai entrar com um lote de ações contra a empresa e seus sócios nos próximos dias.

Segundo o advogado Fábio Jardim Rigueira,ouvido pelo jornal carioca, nas últimas 48 horas mais de cem clientes o procuraram. “Estamos atendendo vítimas de Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, São Paulo e até Fortaleza. Para os próximos dias, estamos preparando um lote com 50 ações para protocolar na Justiça. De uma tacada só, vamos exigir o bloqueio das contas das empresas e do empresário para um arresto imediato”, informou o advogado.