Secretaria de Ordem Pública amplia sinalização viária de Barra Mansa

Iniciativa visa oferecer maior segurança para população barra-mansense

O secretário de Ordem Pública, Willian Pereira, falou sobre o trabalho realizado na cidade. “O governo municipal, através do prefeito Rodrigo Drable, tem trabalhado muito para inaugurar os novos postos de saúde. Em convergência a isso, nossa equipe está trabalhando com afinco para aperfeiçoar a sinalização viária nos arredores das unidades de saúde e nós começamos por esses que já estão com data para inauguração”.

O secretário ressaltou ainda a importância da sinalização para a proteção dos cidadãos. “Os munícipes de Barra Mansa têm uma cultura da utilização da faixa, então se fazemos esse trabalho bem feito, nós garantimos que o usuário possa fazer o seu trajeto em segurança. Nosso objetivo é dar continuidade a esse serviço e já estamos recebendo algumas demandas”.

A Secretaria de Ordem Pública disponibilizou um telefone para receber solicitações referentes à pintura de trânsito. O contato pode ser feito através do número: (24) 3038-9339. Fotos: Divulgação