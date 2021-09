A quarta-feira foi de treinamento em período integral para o elenco do Volta Redonda, encerrando a preparação em casa para a partida diante do Floresta-CE, marcada para sábado, dia 18, às 15h, na Cidade Vozão. Confronto que é considerado uma decisão para o Voltaço, que, na sexta colocação grupo A, com 22 pontos, precisa da vitória para retornar ao G4 e continuar vivo na briga por uma vaga na próxima fase.

Por isso, o atacante Pedrinho, que já marcou dois gols nesta Série C, destaca a importância de uma partida sem erros para conquistar os três pontos.

– Não podemos pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória. Temos que entrar em campo muito concentrados para fazer uma partida sem erros, tanto ofensivamente, aproveitando as chances para marcar, e defensivamente, não dando gols para o adversário. Sabemos que será uma partida muito difícil, diante de uma equipe que tem muita qualidade e que precisa vencer de qualquer jeito para fugir do rebaixamento, porém, se quisermos chegar na última rodada buscando a classificação, temos que conquistar os três pontos e vamos brigar até o final para sair de campo com a vitória – projetou.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço contará com os retornos do meia Luciano Naninho, que cumpriu suspensão automática na rodada passada, e o atacante Orlando Jr., recuperado de uma lesão no tornozelo. Além deles, o volante Muniz, apresentado nesta semana como novo reforço tricolor, está regularizado e irá viajar com a equipe.

Já falando de desfalque, o Voltaço não poderá contar com o volante Emerson Jr., que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Programação da viagem

A delegação Volta Redonda embarca para o Ceará nesta quinta-feira, dia 15, pegando o voo no Galeão às 13h30 e com chegada prevista em Fortaleza-CE para as 17h.

Na capital cearense, o Voltaço irá realizar o seu último treinamento antes do confronto na manhã de sexta-feira, dia 17, no CT do Floresta.

Taça Rio sub-20

O Volta Redonda foi derrotado por 2 a 1 pelo Nova Iguaçu no segundo jogo da semifinal, realizado na tarde desta quarta-feira, dia 15, no estádio do Laranjão. O gol tricolor foi marcado por Kauã Cristian.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço acabou eliminado da competição, porque empatou sem gols o jogo de ida, realizado na semana passada, em Vassouras. Material da assessoria de imprensa/Volta Redonda FC