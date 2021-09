Apresentação narra a clássica história de contos de fadas ‘Peter Pan’

No domingo, 19, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, em parceria com a empresa ArcelorMittal, realiza mais um teatro do projeto Diversão em Cena em formato drive-in. Dessa vez, o espetáculo será baseado no conto original inglês ‘Peter Pan’, de J.M. Barrie. O evento acontece no Parque da Cidade, no Centro, e terá início às 18 horas.