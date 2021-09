Somente no final da tarde desta quinta-feira (23) foram identificadas as vítimas de um duplo homicídio praticado de madrugada em Volta Redonda. Tratam-se de Wagner Ramos Meireles, de 47 anos, e Jonatan Antônio da Silva Leite, de 30.

Os dois foram encontrados na estrada que leva à Fundação Beatriz Gama (FBG), no bairro Retiro. Um dos corpos estava com os pés e as mãos amarrados. O outro estava também com as mãos amarradas.

A perícia da Polícia Civil recolheu cápsulas de calibre 9 milímetros próximos aos corpos. O duplo homicídio teria ocorrido por volta da 1 hora, quando moradores das proximidades ouviram tiros.

A apuração está sendo feita pela delegacia de Volta Redonda.