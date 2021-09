A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, informa que nesta quinta-feira, 30, haverá a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em meninos de 13 anos e meninas de 12 anos. Pessoas com segunda dose agendadas também poderão receber o imunizante.

Ainda neste dia, idosos acima de 70 anos que tomaram a D2 até o dia 30 de março estão aptos para receber a dose de reforço. O horário será das 8h às 20h, distribuídos em locais diferentes. De 8h às 16h no Teatro do Parque da Cidade, de 9h às 16h nos Postos de Saúde dos bairros e de 9 às 20h na Unidade Sentinela do bairro Ano Bom.

Para ser vacinado, o adolescente deverá estar acompanhado de um responsável e apresentar RG, CPF, comprovante de residência nominal em nome dos pais, ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina.

Para receber a dose de reforço e a D2, é indispensável a apresentação do cartão de vacina comprovando a aplicação anterior.



Chegada de novas doses