Usuário de drogas é espancado no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda

Um homem de 38 anos buscou atendimento, no início da noite da quarta-feira (29), no posto de saúde do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, localizado na Avenida Orlando Jerônimo Teles. Dizendo ser usuário de drogas e em busca de um lugar para comprar alguma para seu próprio consumo, ele acabou sendo espancado por traficantes do bairro.

De acordo com a vítima, ele foi confundido com membro da facção rival que atua no bairro. Sem citar quantos foram os agressores, ele contou a policiais militares ter recebido vários golpes com pedaços de pau, até conseguir correr e procurar atendimento no posto de saúde.

A vítima foi levada pelos policiais à delegacia de polícia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. O homem deverá fazer exame de corpo de delito nesta quinta-feira (30). (Foto: Arquivo / Divulgação) Por: Fernando Pedrosa