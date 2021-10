Castromóvel de Resende vai à Serrinha do Alambari

Resende inicia nesta segunda-feira (11) mais uma etapa do projeto itinerante de castramóveis. Desta vez, o projeto volante atuará no distrito da Serrinha do Alambari, das 9 às 16h. Um trailer será instalado perto da Escola Municipal Moacyr Coelho da Silveira, nas imediações da praça da Serrinha, enquanto o outro módulo continuará operando no Calçadão do bairro Campos Elíseos.

Os trailers são destinados para a castração das populações canina e felina das áreas mais afastadas e zona rural de Resende. Na Serrinha do Alambari, o agendamento poderá ser feito até a quinta-feira (15). Somente no feriado de terça (12) não haverá atendimento.

O projeto, pioneiro na região, começou a funcionar em julho de 2020, já percorreu diversas localidades. A seleção dos locais acontece de acordo com a demanda, com base em levantamento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o último balanço, atualizado em setembro deste ano, já foram castrados 2.767 cães e gatos pelo projeto volante.

Neste ano, devido à falta de insumos no país, a Saúde Animal de Resende estava priorizando as cirurgias de emergência. Diante da situação, por medidas de cautela, a cirurgia eletiva de castração vinha sendo realizada somente em felinos em virtude da baixa complexidade da sedação necessária. Agora, o projeto voltou a atender também os cães. (Foto: Raimundo Brasil)