Barra Mansa registra três assassinatos durante a madrugada

Três jovens foram mortos na madrugada deste domingo (10) em Barra Mansa. Os crimes ocorreram em lugares distintos na cidade. Em um deles, dois jovens foram mortos dentro de um carro.

O primeiro homicídio foi registrado na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II. A vítima foi identificada como João Vitor Idalino Marques, de 22 anos. Outros dois homens, de 32 e 35 anos, que estavam próximos à João Vitor, foram baleados na perna e socorridos ao Hospital São João Batista. Eles não correm risco de morte e informaram à policiais militares que dois homens em uma moto pararam no local e perguntaram a João Vitor se ele era morador do bairro 207, em Volta Redonda. João teria respondido que sim e acabou baleado. Dois projéteis foram recolhidos pela perícia no local.

Já o duplo homicídio aconteceu na Vila Barbará, na estrada para o bairro São Judas Tadeu, na Rua Ariobaldo da Rocha Pimentel, onde foram encontrados os corpos de Carlos Eduardo Zanete Costa Silva, de 19 anos, e de um adolescente de 16 anos. Eles foram mortos dentro do Gol branco placa EYJ-6339. Segundo o que foi apurado, os dois não tinham passagens pela polícia.

Até o momento desta publicação, não havia detalhes sobre as circunstâncias dos crimes, que já estão sendo apuradas pela delegacia de Barra Mansa.