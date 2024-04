Atividade faz parte do ‘Projeto Integrare’, da Assistência Social, realizado em parceria com outras secretarias municipais

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu nesta quinta-feira (25), no bairro Aterrado, mais uma atividade do ‘Projeto Integrare’, criado com o objetivo de integrar diferentes serviços e secretarias municipais para fazer identificação, acolhimento e atendimento à população em situação de rua.

A ação foi realizada pelos departamentos de Proteção Especial (DPES) e de Proteção Básica (DPB), da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), através do Serviço de Atendimento à População de Rua e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Monte Castelo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através das equipes do “Consultório na Rua” (CnaR) e de Saúde Mental e a secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), também estavam presentes na ação.

Durante toda a manhã, as equipes ofertaram um café da manhã para a população em situação de rua na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, e realizaram uma série de ações como: corte de cabelo e barbearia; atendimento técnico para retirada da segunda via de documentos; orientações para serviços socioassistenciais, entre outros.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que o objetivo da ação é cuidar desse público de forma integral. “Esse projeto foi criado para promover a integração entre as secretarias municipais para cuidar da nossa população integralmente. Queremos facilitar a vida dessas pessoas, reunindo diversos serviços num mesmo local”.