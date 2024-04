Anfiteatro Arca do Saber será palco para quatro apresentações gratuitas nesta sexta-feira (26) e no sábado (27)

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) será palco para o Festival de Teatro Infantil Hora do Conto, que acontece nesta sexta-feira (26) e sábado (27), com quatro apresentações gratuitas. O evento é uma realização da Mega Entretenimento e da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPCVR), contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal.

“Esse é mais um projeto de Volta Redonda contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo e a Cultura da cidade está trazendo cada vez mais opções como essa de entretenimento gratuito para as famílias em espaços públicos. Será uma ótima oportunidade para os moradores e visitantes do Zoo-VR, principalmente as crianças, aproveitarem teatro e lazer de graça”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Os espetáculos escolhidos possuem sua própria estrutura técnica, como figurino, maquiagem, cenário, dentre outros elementos cênicos. As apresentações acontecerão no anfiteatro Arca do Saber e, ao chegar, o público será recepcionado pela Palhaça Tiana, que fará a Intervenção Artística: casório, com início às 10h do dia 26 (sexta-feira).

Logo em seguida será a vez da peça “O Pequeno Príncipe, Uma Viagem aos Planetas Inclusivos”, da Cia Rindo à Toa, que vai apresentar a história clássica em numa versão inédita, na qual o Pequeno Príncipe viaja para outros planetas da Via Láctea, com sua rosa, com o objetivo de ajudar a levar, ao planeta Terra, pessoas com necessidades especiais e reeducar outras que não têm habilidade, sensibilidade e respeito ao próximo. A peça fala sobre empatia, egoísmo, falsidade, amor e aborda bullying, racismo, autismo, a síndrome de Borderline e a deficiência auditiva, com algumas cenas em libras.

No sábado (27), as famílias também poderão aproveitar duas apresentações: uma é a peça Uma Viagem Pra Casa, com encenação do Cia Ribalta de teatro, com início às 10h. No espetáculo, uma viajante desconhecida que percorre os mundos de contos de fadas se encontra com duas contadoras de histórias e pede a elas um conto para chamar de seu. As três, juntas, entram em aventuras como “João e Maria” e “João e o pé de feijão” e, à medida que a viajante experimenta cada história, suas interações com as contadoras revelam uma grande surpresa.

Depois será a vez do Grupo Akasha, também no sábado, subir ao palco da Arca do Saber para apresentar a peça que conta a tradicional história da Chapeuzinho Vermelho, às 15h. A companhia de teatro é formada por artistas de Volta Redonda e já realizou apresentações em diversos estados do Brasil.

Serviço

Evento: Festival de Teatro Infantil Hora do Conto;

Datas: 26/4 (sexta-feira) e 27/4 (sábado);

Horário: 10h e 15h;

Local: anfiteatro Arca do Saber, no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) – Rua 93C, nº 1.171, Vila Santa Cecília.

Fotos de divulgação