Hospital do Retiro recebe tomógrafo e amplia a capacidade diagnóstica

Unidade hospitalar recebeu melhoria no espaço físico para instalação do equipamento que permite diagnóstico seguro e não invasivo

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro, recebeu no último fim de semana, um tomógrafo para atender as necessidades da população de Volta Redonda e ampliar a capacidade diagnóstica da rede. Com a instalação do aparelho de tomografia computadorizada, a unidade deixará de recorrer ao serviço em outros hospitais do município e poderá agilizar o resultado de exames. A aquisição foi um pedido da diretora da unidade hospitalar, Márcia Cury, ao prefeito Antônio Francisco Neto, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Recentemente, o Hospital do Retiro passou por uma melhoria em seu espaço físico para receber o aparelho e, no momento, ele segue em fase de instalação. De acordo com Márcia Cury, o tomógrafo permite o diagnóstico seguro e não invasivo em pacientes adultos e pediátricos.

“Essa é uma grande conquista para o hospital. O aparelho vai permitir maior agilidade, além de resultados mais precisos nos exames. O Munir Rafful também está aumentando o número de leitos para atender melhor a população”, ressaltou a diretora do hospital.

Márcia Cury aproveitou para agradecer ao prefeito Antônio Francisco Neto e a secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza, por sempre atender as solicitações e proporcionar meios de trazer um melhor atendimento para os moradores de Volta Redonda.

“A instalação do tomógrafo representa um ganho em modernização para a unidade de saúde, bem como a possibilidade de atender as emergências da população em casos de acidentes, cirurgias eletivas e diagnóstico de doenças em geral”, concluiu Márcia. Fotos: divulgação Secom/PMVR.