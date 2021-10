Polícia Militar prende homem com arma e drogas em Penedo

Policiais militares receberam informações sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas em um imóvel, da Avenida José Ferreira, no Jambeiro, em Penedo, Itatiaia. Os agentes foram até o local e perceberam que a porta de um chalé estava arrombada. Dentro do imóvel foi preso um suspeito, de 28 anos. O outro conseguiu fugir.

Durante fiscalização pelo imóvel os agentes apreenderam um revólver calibre 38 (Rossi) com numeração suprimida, três munições intactas, um rádio Baofeng ,com uma base carregador, dois pinos de cocaína com a descrição “brabo de 20”, um aparelho celular Motorola, um cigarro de maconha e R$60 em espécie

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia, onde permaneceu preso.