Volta Redonda terá processo seletivo para vagas remanescentes do IFRJ

Curso de Automação Industrial é exclusivo para alunos da SME e FEVRE; inscrições estão abertas até dia 18 de outubro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda), firmou parceria com o IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), campus Volta Redonda, para realização de processo seletivo para as vagas remanescentes no instituto.

As 60 vagas para o Curso de Automação Industrial são exclusivas para alunos da Rede Municipal de Ensino (SME e FEVRE) que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental, sem dependência, ou o 4ª ciclo da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Para concorrer às vagas, os alunos interessados farão prova no dia 24 de outubro (domingo), das 9h às 11h, nas unidades escolares onde estudam.

O IFRJ também disponibilizou 32 vagas para o Curso Concomitante em Eletrotécnica para alunos que estejam cursando o 2º ano do Ensino Médio; e 36 vagas para o Curso Subsequente em Metrologia para estudantes do 3º ano ou que já tenham concluído o Ensino Médio. Podem pleitear as vagas alunos das redes pública e privada de Volta Redonda. A distribuição será feita por sorteio por meio do link: https://youtu.be/tlknBcjqFmk, às 10h, também no dia 24 de outubro (domingo).

O Curso de Automação Industrial tem sete períodos, que são concluídos em três anos e meio; o Curso Concomitante em Eletrotécnica é realizado em quatro períodos com dois anos de duração; e o Curso Subsequente em Metrologia tem duração de um ano e meio, divididos em três períodos.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Terezinha Gonçalves, a Tetê, esta parceria vai proporcionar aos nossos alunos completarem uma formação profissional junto com o ensino médio. “Acreditamos que, quanto mais qualificação, mais facilidade na inserção no mercado de trabalho”, disse, afirmando que esta é a primeira de muitas outras parcerias com o IFRJ.

“Temos ainda parceria com a Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) e trabalhamos para firmar parcerias com outras instituições de ensino do nosso município”, lembrou Tetê.

Inscrições pelo site da prefeitura

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, o estudante que preencher os requisitos curriculares deve se inscrever pelo site oficial da Prefeitura de Volta Redonda (voltaredonda.rj.gov.br), clicar no ícone “Concursos e Processos Seletivos” e após no “Processo Seletivo para ingresso de vagas remanescentes do IFRJ – EDITAL Nº. 002/2021”. As inscrições estão abertas até as 15h, da próxima segunda-feira, dia 18.

Além do formulário de inscrição, estão disponíveis o conteúdo programático e a ficha de matrícula. Para acessar diretamente o formulário de inscrição basta usar o link: http://www.fevre.com.br/mod/concursopublico/mod/candidato_ifrj/busca/. As matrículas dos estudantes selecionados serão no dia 31 de outubro e o início das aulas será no dia 08 de novembro. Secom/PMVR