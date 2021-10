Iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibiliza 17 cães e 6 felinos para adoção responsável

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e a Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar Animal da pasta, promove neste domingo, dia 17, das 09h às 13h, a 6ª edição do Espaço de Adoção Família Animal.

São 17 cães – sendo 7 adultos e 10 filhotes– e 6 felinos filhotes, no total, 23 animais disponibilizados para adoção responsável. O evento acontecerá na Rua 21, na Vila Santa Cecília (em frente ao Escritório Central da CSN), com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A empresa Quatree estará presente na campanha ofertado amostras de ração para os animais adotados.

Por meio dessa iniciativa, 68 animais –38 cães e 30 felinos– ganharam novo lar neste ano. Os animais do Espaço de Adoção Família Animal são provenientes de fiscalizações de maus-tratos e de acumuladores animais acompanhados pela SMMA e CCZ.

Os adultos serão disponibilizados para adoção já castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. Todos os animais já foram vermifugados. O agendamento para castração deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.

Interessados em adotar devem ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Também é preciso assinar um termo de adoção responsável, com orientações sobre o bem-estar animal e guarda responsável.

“São vários animais precisando de um novo lar, de uma oportunidade para serem felizes. Quem já adotou um animal sabe que nós mudamos a vida deles, mas eles também mudam as nossas vidas para melhor”, destacou a coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Alexsandra Fernandes

Para fazer a doação de animais

Os protetores independentes que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Defesa e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção. A SMMA fica na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, na Ponte Alta. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123.