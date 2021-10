Dupla do interior conquista campeonato carioca de futevôlei

A dupla Léo e Matheus consagrou-se campeã carioca de futevôlei (NFVB)-2021, no último domingo, 17, em Piraí

Com apenas 16 anos os dois atletas Leonardo Outeiro Paulino (CT M Paulino) e Matheus Gonzales (CT de Futevôlei Vassouras) representaram as cidades de Volta Redonda e Vassouras respectivamente e deixaram para trás 12 duplas cariocas durante um dos mais importantes torneios brasileiros, o Jogo Contra.

“Eu e meu parceiro Matheus estávamos focados e treinamos muito para essa competição. O primeiro lugar veio, algo maravilhoso. Todos participantes estão de parabéns . Ver os atletas profissionais, que nos inspiram diariamente, jogando na quadra ao lado da nossa foi uma energia imensa”, frisou o atleta Léo.

O futevôlei surgiu nas praias do Rio de Janeiro por volta de 1960 e tornou-se o esporte que mais cresce no mundo. O Brasil conta com importantes torneios como TAFC, Mikasa Open, Jogo Contra e Circuito Futevôlei Brasil.

“Representamos o Sul Fluminense e somos os melhores da categoria no Rio. Obrigado por todos aqueles que acreditaram em nosso potencial”, completou Léo.

A etapa de Piraí reuniu os maiores nomes do futevôlei profissional do Brasil e do mundo que brilharam dentro de quadra esbanjando alto nível técnico.

”Futevôlei é um esporte viciante. Ele impressiona quem assiste e prende quem joga. Essa conquista é apenas o início de muitas“, disse Matheus. A dupla campeã Léo e Matheus entra em quadra no final do mês durante jogo de exibição em São Conrado, Rio de Janeiro.