Um homem, de 27 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, por policiais civis, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. Ele é suspeito de tentativa de homicídio contra um homem nas proximidades do Parque da Cidade, na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, no Centro de Barra Mansa.

A vítima foi atingida por uma bala no pescoço e passou por uma traqueostomia de urgência. A vítima continua internada no CTI. O suspeito já tem 16 passagens por homicídio, lesão corporal, porte ilegal de arma de arma de fogo, corrupção de menores e tráfico de drogas.