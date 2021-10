Policiais militares detiveram na tarde desta segunda-feira, dois suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na Travessa Maria Dolores, no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa.

Segundo os agentes, os suspeitos, de 19 e 31 anos, estariam coagindo moradores e vendendo entorpecentes. Os dois foram detidos após um cerco feito no local. Com o suspeito de maior idade foram apreendidas uma pistola calibre 380 carregada com 30 munições e uma bolsa com drogas. Com o outro, apenas drogas.

No total, foram apreendidos sete tabletes pequenos de maconha prensada e 76 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na delegacia no momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)