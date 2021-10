Na tarde desta quinta-feira (28/10), o Barra Mansa Futebol Clube perdeu para o Mageense por 4 a 2 pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2). Atuando no Estádio do Marrentão, em Xerém, o Barra Mansa marcou com Thiaguinho e Elber, mas sofreu a virada com os gols de Edivan (contra), Thurram (duas vezes) e Chagas pela equipe de Magé. Aos 2 minutos, o Mageense já levou perigo com um chute forte à direita do goleiro Marcelo. Aos 8, Jefinho cobrou escanteio, Elber escorou para trás e Thiaguinho marcou de cabeça: 1 a 0 para o Barra Mansa. Aos 10, Leone recebeu na área e chutou forte, mas o goleiro Moisés espalmou para escanteio. Aos 19, Qsusto cobrou falta e o Marcelo fez bela defesa para o Leão. Aos 21, Jefinho chutou no canto direito e quase ampliou para o Barra Mansa. Aos 34, Thiaguinho recebeu e chutou de voleio, o goleiro Moisés tocou na bola que estava entrando, mas o zagueiro Bangu tirou em cima da linha. Aos 38, lançamento para Thiaguinho e Janu o derrubou na área. O árbitro sinalizou pênalti. Aos 39, Elber cobrou no ângulo esquerdo e ampliou para 2 a 0. Aos 46, bola cruzada na área e Edivan pegou mal e fez gol contra em uma clássica “lambança”. Aos 45, Elber puxou Biel dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Thurram cobrou e empatou para o Periquito da Baixada.

Aos 14 do segundo tempo, Robert comete pênalti a favor do Mageense. O atacante do Verdão da Baixada chutou pra fora. Aos 11, bobeada da defesa do Barra Mansa, Thurram chega e marca o terceiro para a virada do time de Magé. Aos 13, mais um pênalti para o Mageense e Chagas amplia: 4 a 2. O time de Magé continuou pressionando em busca do quinto gol, mas terminou com o placar de 4 a 2.

O Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (31/11), às 15h, para enfrentar o Tigres do Brasil no Estádio Leão do Sul, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Mageense 4×2 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio do Marrentão, Duque de Caxias | Árbitro: Victor Gomes Backx | Gols: Thiaguinho (BM) e Elber (BM), Edivan (contra) e Thurram (Mag); Thurram e Chagas (Mag) | Mageense: Moisés; Magrinho, Bangu, Janu e Biel; Ricardo, Qsusto, Thurram e Chagas; Anastácio e Russo. Téc. Daniel Nascimento. | Barra Mansa: Marcelo; Robert, Edivan (Milho), Ramon (Diego Alan) e Anderson; Fabinho, Yago (João Franco), Elber e Jefinho; Thiaguinho (Menezes) e Leone (Zaqueo). Téc. Samarone Oliveira.

# Classificação atualizada:

1º. Paduano (18 pontos); 2º. Barra da Tijuca (15); 3º. Araruama e Búzios (14); 5º. Tigres do Brasil (13); 6º. Campos, Ceres e Mageense (11); 9º. Bonsucesso (9); 10º. Barra Mansa (7); 11º. Casimiro de Abreu (3); 12º. Queimados (1).

# Demais resultados da 8ª rodada:

Paduano 0x0 Campos; Queimados 0x3 Búzios; Araruama 2×2 Barra da Tijuca; Ceres 3×0 Bonsucesso; Tigres do Brasil 3×0 Casimiro de Abreu (Casimiro suspenso)

