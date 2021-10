Barra do Piraí divulga dados das cheias do Rio Paraíba do Sul

A Secretaria de Defesa Civil, da prefeitura de Barra do Piraí, informou na tarde desta quinta-feira, por volta das 17 horas, que as vazões do Rio Paraíba do Sul permanecem em elevação. Equipes da secretaria estão percorrendo áreas ribeirinhas em alerta aos moradores para que permaneçam em atenção.

A secretaria informa que a cheia se deu em virtude do temporal que atingiu a região à montante da Elevatória de Santa Cecília, no Sul Fluminense. As vazões em Volta Redonda, segundo apurou a pasta junto à Light – concessionária que administra a barragem – é de 921m3/s em Volta Redonda; 775m3/s em Vargem Alegre; e 696m3/s em Santa Cecília. No momento, não há chuvas relevantes na região a montante.