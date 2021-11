Cras Vila Rica leva orientação e atividades aos moradores do bairro

Ações incluem: caminhão da brinquedolândia, cabeleireiros da cidadania, projeto ‘Coluna Reta’, atualização do CadÚnico e inscrições para cursos

Nesta quinta-feira, dia 04, uma equipe do Cras (Centro de Referência da Assistência Social) está promovendo uma ação no centro do bairro Vila Rica, próximo à rotatória. O objetivo é divulgar os serviços ofertados pelo Cras e pela Estação Cidadania. As atividades incluem: caminhão da brinquedolândia, cabeleireiros da cidadania, avaliação pelo projeto “Coluna Reta”, atualização/inclusão do CadÚnico e fazendo inscrições para cursos promovidos nas unidades.

De acordo com o coordenador do Cras Vila Rica, Erick Galo Cruz, com o avanço da vacinação, e ainda tomando cuidados de prevenção contra o coronavírus, foi possível retornar atividades sociais e culturais.

“Essa ação tem por objetivo informar que já retornamos com os atendimentos, cursos e oficinas no Cras e também na Estação Cidadania. Nós atendemos moradores dos bairros Vila Rica, Jardim Tiradentes, Belvedere, Casa de Pedra, Siderópolis e Jardim Esperança”, destacou.

Cras Vila Rica

O Cras Vila Rica oferece serviços de atualização de CadÚnico, projeto Coluna Reta e cursos de Excel, inglês, informática básica, em parceria com a UniFoa, colégios Batista e ICT e ainda qualificação profissional – em parceria com a Firjan. O Cras conta ainda com o projeto “Mulheres de Aço”, com aulas de defesa pessoal para elas por meio das artes marciais, como o jiu-jitsu e kickboxing. Além do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças de 7 a 12 anos, adultos de 18 a 59 anos e idosos com mais de 60 anos.

Estação Cidadania

Já a estação Cidadania que também funciona no bairro, promove aulas de teatro, canto, violão, danças e ritmos, game, expressão corporal, dança de salão, ioga e informática.

Os interessados devem procurar o Cras na Rua 19, 135, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h ou ligar para (24)3339-4255.