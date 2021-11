Resende inicia obras da primeira farmácia pública veterinária do país

Medicamentos serão totalmente gratuitos para animais que tenham sido atendidos no Hospital Veterinário

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou nesta segunda-feira, dia 08, as obras da primeira farmácia pública veterinária do país. A unidade ficará na Avenida das Mangueiras, no bairro Cidade Alegria, e vai oferecer medicamentos gratuitos para dar suporte aos tratamentos que já são oferecidos no Hospital Veterinário.

As obras acontecem onde funcionava o antigo quiosque do Banco do Brasil, que é de posse do município. O local vai funcionar como uma espécie de depósito em que os medicamentos serão entregues exclusivamente aos donos de animais que tenham sido atendidos no Hospital Veterinário.

– Assim que a unidade estiver funcionando poderemos dar continuidade ao tratamento que é feito no Hospital Veterinário, dando ainda mais atenção à saúde dos animais do nosso município, porque muitos medicamentos são caros e nem todos os moradores têm a possibilidade de comprá-los – frisou o secretário de Saúde, Tande Vieira.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou a importância de um investimento como este para o município, que será uma extensão do trabalho já realizado com sucesso pelo Hospital Veterinário.

– É muito gratificante poder dar início a uma obra como esta, principalmente por ser a primeira cidade do país a ter uma farmácia veterinária totalmente gratuita. Resende vem se consolidando cada vez mais nos cuidados com os animais. O Hospital Veterinário, que completou recentemente um ano, é o primeiro e único no Estado do Rio de Janeiro. Agora com o início das atividades da farmácia pública poderemos continuar cuidando dos cães e gatos com o carinho que merecem – reforçou Diogo Balieiro Diniz. Inicialmente, a população poderá ter acesso a antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos.