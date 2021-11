Barra Mansa receberá aumento no efetivo policial

Em Regime Adicional de Serviço (RAS), 40 agentes irão reforçar o policiamento na área do 5º CPA

Um pouco mais de um mês após uma reunião no gabinete do prefeito Rodrigo Drable, para promover a integração entre forças de segurança que atuam em Barra Mansa, o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros, informou que a unidade receberá o reforço de 40 policiais em Regime Adicional de Serviço (RAS), com horas extras pagas para garantir o policiamento.

“Há cerca de um mês, mais ou menos, estive em reunião com o prefeito Rodrigo Drable. Neste encontro ele me solicitou reforço no policiamento da cidade. Levei a situação ao conhecimento do coronel Luiz Henrique Marinho Pires, que é o secretário estadual de segurança pública. Ele prontamente nos atendeu e estará reforçando o efetivo do 5º CPA com 40 policiais em regime de RAS, que é quando o agente de segurança trabalha em dias de folga ou férias. Ele atua de forma a complementar a renda dos profissionais, reforçando o patrulhamento”, explicou.

O comandante ainda esclareceu que esse efetivo de 40 policiais será imediato e que o número de agentes cedidos ao 5º CPA será reforçado aos poucos. “Inicialmente teremos 40 policiais e gradativamente esse número irá aumentar. A divisão do policiamento por batalhão ocorrerá de acordo com a necessidade de cada local. Esses agentes estarão à disposição do comando e para dar dinamismo ao patrulhamento será motorizado, a pé e de bicicleta”, completou Malheiros.

O prefeito Rodrigo Drable destacou que os recentes casos de violência ocorridos na cidade têm causado preocupação e devem ser combatidos rapidamente. “A violência entre facções tem que ser enfrentada com veemência e o aumento do efetivo é um pleito feito há meses, resolvido por intervenção do Coronel Malheiros”, revelou, acrescentando a atuação do governo do Estado.

“O desafio do governador é imenso, mas ele tem demonstrado grande liderança nas ações de enfrentamento ao crime”, concluiu Drable. Foto: Felipe Vieira