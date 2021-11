Na madrugada deste sábado (13/11), três homens foram presos em uma blitz da Operação Lei Seca na Rua Tirol, no bairro da Freguesia, Jacarepaguá. O motorista não quis parar o carro e precisou ser obrigado pelos agentes. Na abordagem, ele alegou ter ingerido bebida alcoólica e recusou realizar o teste de alcoolemia. Após revista no interior do veículo, os agentes encontraram uma pistola com numeração suprimida, 69 munições, 4 carregadores, talões de cobrança e R$ 1.477,00 em espécie.

Os três foram levados para a 41ªDP, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. O veículo e os materiais ficaram apreendidos.