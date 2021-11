O 3º sargento da Polícia Militar, Lessa, lotado no 28º Batalhão da Polícia Militar que estava de folga, conseguiu demover uma jovem, de 22 anos, de um provável suicídio, no domingo, por volta das 17h20min, na Avenida Paulo de Frontin, em Volta Redonda.

A jovem estava pendurada no parapeito do viaduto fazendo menção de que iria pular do viaduto. O policial, que estava à paisana se aproximou e solicitou apoio de outros policiais que estavam na avenida.

O policial que estava de folga conseguiu agarrar a jovem evitando o possível suicídio. A jovem foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o atendimento Hospital Nelson Gonçalves (Cais Aterrado), no bairro Aterrado.

Familiares da jovem compareceram ao local e levaram a jovem que terá um acompanhamento médico.

