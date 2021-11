Polícia de BM faz busca e apreensão na casa de ex-vereador

A Polícia Civil de Barra Mansa está cumprindo, nesta terça-feira (23), um mandado de busca e apreensão na residência do ex-vereador da cidade, José Renato de Oliveira, o Renatinho. A ação está ligada à investigação do assassinato de Roberto Soares Teles, o “Didio”, que foi assessor do ex-vereador. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro do ano passado.

O delegado Michel Floroschk chegou a pedir a prisão preventiva do ex-vereador, o que foi negado pela juíza Bruna Frank Tonial, com base na posição do Ministério Público, que ressaltou o fato de o ex-parlamentar ter comparecido à delegacia quando intimado e não haver indícios concretos de influência negativa dele na produção de provas.

Um dos objetivos da busca é localizar a arma eventualmente usada no homicídio e apreender o carro que também teria sido usado na execução de Didio. Também foi autorizada a apreensão de celulares. Até o momento desta publicação, a defesa de Renatinho ainda não havia sido localizada. Caso se manifeste, sua posição também será publicada. Em depoimento à polícia, ele negou envolvimento no homicídio.

O CRIME – Didio foi morto por volta das 21 horas do dia 12 de fevereiro de 2020, na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no Jardim Boa Vista. Um homem ainda não identificado foi à residência da vítima, a quem chamou pelo apelido. Quando ele foi atender, foi atingido por vários tiros.

Segundo a polícia, após os disparos o assassino correu até um Honda City, de cor prata ou cinza, com vidros escuros, que se encontrava parado nas imediações, e fugido do local. A fuga foi presenciada pelo pai de Didio, que mora perto da casa onde o filho residia.

De acordo com o inquérito policial, o crime teria sido motivado pelo fato de Didio estar tendo um suposto envolvimento com uma ex-companheira de Renato, o que ainda não foi comprovado. Uma testemunha ouvida pela polícia afirma ter visto o ex-vereador, momentos depois do crime, dirigindo um Honda City, de cor grafite, sem placas de identificação. (Foto: Divulgação)

