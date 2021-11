Policia Militar apreende suspeitos com drogas na Vila Barbará

Policiais militares apreenderam na noite de terça-feira, por volta das 20h40min, quatro jovens e uma mulher, de 31 anos, suspeitos de tráfico de drogas, na Avenida Sérgio Braga, na Vila Barbará, em Barra Mansa.

O suspeito de ser chefe do tráfico no local, de 22 anos, estava num carro Fox (preto), com dois suspeitos de 46 e 42 anos. Uma suspeita, de 31 anos, que estava em um Gol branco recebeu também uma quantidade de drogas. Durante abordagem foram apreendidos R$1.250,00, uma trouxa de cocaína, e uma balança de precisão.