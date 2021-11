Tiro de Guerra de Barra Mansa forma 38 novos atiradores

Durante a solenidade, na manhã desta sexta-feira, 26, o instrutor-chefe da organização, Leandro Furtado, agradeceu a participação de todos em tom de despedida

A Prefeitura de Barra Mansa, através do Tiro de Guerra, realizou na manhã desta sexta-feira, 26, a formatura de 38 atiradores. A solenidade contou com a entrega de certificados de conclusão do serviço militar, prestado de março a novembro de 2021. A ação aconteceu na sede do TG, no Parque da Cidade, sendo conduzida pelo instrutor-chefe da Organização Militar, 1º sargento Leandro Furtado. Ele agradeceu a presença de todos, aproveitando para se despedir, pois no próximo ano irá cumprir novas missões no estado do Pará.

O próximo instrutor-chefe do TG, 1º sargento Wesley César Santana, esteve presente na formatura, assim como o comandante da Guarda Municipal, inspetor Valente, e os vereadores Cristina Magno e Eduardo Pimentel.

A cerimônia foi presidida pelo tenente-coronel do Hospital Militar de Resende, Fernando . Ele conduziu a entrega de diplomas e premiação a atiradores de destaque – melhor atirador combatente e o melhor em aptidão física.

O 1º sargento Leandro Furtado aproveitou para destacar o trabalho apresentado pelos atiradores e se despedir. “Os atiradores participaram e participam de várias ações em benefício da comunidade, como doação de sangue, coleta de alimentos e campanha do agasalho. Também contribuem com a Defesa Civil no combate a queimadas e atividades ligadas ao Corpo de Bombeiros. É com muito orgulho e satisfação que concluo mais este ciclo dentro da minha carreira militar. No próximo ano sigo para cidade de Marabá-PA, para cumprir novas missões, com coração cheio de gratidão pela cidade de Barra Mansa”.

CIDADÃO BARRA-MANSENSE

A vereadora Cristina Magno concedeu na última semana o título de cidadania barra-mansense ao 1º sargento Régis Leandro da Silva. Ela agradeceu o empenho do trabalho realizado.

Ela também falou sobre os novos atiradores do TG. “É gratificante participar da formatura desses jovens, que treinaram durante um ano para proteger e servir a nossa população”.

Eduardo Pimentel também agradeceu os serviços prestados pelo 1° sargento Leandro. “Gostaria de também parabenizar o instrutor-chefe pela formação do batalhão do dos atiradores. É um orgulho para Barra Mansa ver a formação desta turma, que serve a pátria sendo formado aqui dentro do nosso município. O sentimento é de felicidade e orgulho”. Fotos: Paulo Dimas