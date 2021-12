Interessados podem fazer os testes entre 8h e 12h no Posto de Saúde do Estado, que fica no Centro

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 4, mais uma etapa de testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B e C.

A ação acontece no Serviço de Assistência Especializada (SAE), na Rua Doutor João Maia, número 42, no Centro (Posto do Estado), entre 8h e meio-dia. Os testes acontecem em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado na última quarta-feira, dia 1º de dezembro.

Para fazer o exame é preciso ter o cartão do SUS e um documento com foto em mãos. Não é necessário encaminhamento ou solicitação médica. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3354-6752.