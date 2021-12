Em função das obras necessárias para reparo no gasoduto localizado no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda, o sentido de direção da Rua Senador Alfredo Ellis, trecho entre a Rua Miguel Couto e Rua Professor Afonso Leite será invertido.

Os moradores do bairro Jardim Amália I, ao se deslocarem no sentido Centro, deverão utilizar a Rua Alfredo Ellis (via Jardim Normandia), redobrando a atenção e observando a sinalização viária. As obras devem durar aproximadamente 20 dias.