Polícia Militar apreende suspeitos com drogas, em Valença

Policiais militares receberam informação sobre suspeitos, de 48 e 30 anos, que estariam armados dentro de um veículo Volkswagen Gol (azul), saindo da Rua Otorino Rodgheri, no bairro Cambota, em Valença.

Os agentes foram até o local e ordenaram que os suspeitos parassem o veículo, Houve tentativa de fuga, mas o veículo foi alcançado. Durante abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao realizar revista no interior do veículo foi encontrada uma bolsa no assoalho do carona contendo um triturador de maconha, erva seca triturada e um pacote de seda.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença. Os dois foram enquadrados por posse de entorpecente e foram liberados em seguida. A arma não foi encontrada.