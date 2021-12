Polícia Militar prende homem com drogas no bairro Santa Cruz

Policiais militares receberam informações na manhã deste domingo, por volta das 9 horas, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Valter Balbino de Souza, no bairro Santa Cruz, em Valença.

A informação dava conta de que quatro suspeitos, da Vila Pinheiro, no Rio de Janeiro, estariam numa casa abandonada. Os agentes foram até o local e conseguiram abordar um dos suspeitos.

O jovem franqueou a entrada dos agentes, onde foi localizada dentro do ralo do banheiro uma bola de meia com 40 tambores de cocaína. Em cima da cama foram apreendidos R$ 35. O jovem foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Valença.

Depois da ocorrência o suspeito permaneceu preso.