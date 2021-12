Volta Redonda segue com vacinação contra Covid-19 neste sábado, dia 18

Doses serão aplicadas em quatro unidades básicas de saúde, postos nos shoppings e no carro da vacinação

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue com a vacinação contra Covid-19 neste sábado, dia 18. Primeiras, segundas e terceiras doses serão aplicadas em quatro unidades básicas de saúde (UBS e UBSF), nos postos de vacinação nos centros comerciais – shoppings– e no carro-volante, com apoio da Defesa Civil.

As unidades Siderlândia, 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande abrirão das 07h às 19h. O atendimento nos shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h, sendo este sábado o último dia de vacinação nos locais em 2021. O carro-volante da vacina, com apoio da Defesa Civil, vai percorrer os seguintes bairros, das 09h às 13h: Jardim Amália, Normandia e Água Limpa – próximo ao supermercado Diga.

Síndrome gripal

As unidades de saúde também farão acolhimento para casos suspeitos de síndrome gripal neste sábado e domingo, das 07h às 19h. O município tem registrado uma alta nos atendimentos de síndrome gripal, mas pessoas com sintomas leves devem priorizar o acolhimento inicial nas unidades básicas de saúde. Pacientes com complicações de saúde serão encaminhados à rede de urgência do município.

Público da vacinação

O público-alvo da primeira dose são pessoas de 12 anos ou mais. Os moradores devem apresentar documento de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão do SUS. A segunda dose é destinada a pessoas que tenham no mínimo 21 dias da primeira aplicação. A dose de reforço (terceira dose) para pessoas acima de 18 anos – vacinadas com a 2ª dose até 30/09/2021 e imunossuprimidos – vacinados com a 2ª dose até 20/11/2021. Nesses casos, as pessoas devem apresentar cartão vacinal, SUS e CPF.