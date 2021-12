Secretaria Saúde atualiza dados da Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que o e-SUS notifica – plataforma que concentra dados em relação à Covid-19, do Ministério da Saúde – permanece instável.

A equipe da Vigilância em Saúde está atualizando o número de notificações e o controle de doses aplicadas da vacinação contra a Covid-19 em um banco de dados a parte.

Dessa maneira, quando o sistema e site forem totalmente restabelecidos, os dados, assim como a emissão e registros de vacinação, serão atualizados no banco oficial de informações do Ministério da Saúde.