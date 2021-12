Polícia militar apreende drogas no bairro Chalé, em Pinheiral

Polícia Militar recebeu informações sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua João Benício Ribeiro, no bairro Chalé, em Pinheiral (RJ). Os agentes foram até o local e fizeram o cerco e ouviram um dos suspeitos, de 30 anos, dizer que não ficaria barato perder as drogas. Disse que iria armado para cobrar as drogas perdidas. Os agentes tiveram a entrada da casa autorizada, por um casal de 32 e 20 anos.

Após buscas os agentes apreenderam quadro tabletes de maconha, cinco pinos de cocaína, 664 pinos vazios, um pote de fermento, um vidro de anestésico e uma balança digital. As drogas e os suspeitos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.