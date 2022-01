Policiais civis da delegacia de Resende, comandado pelo delegado Ronaldo Aparecido, prenderam na quinta-feira, em São Paulo, uma mulher acusada de tentar matar o companheiro, no ano passado, em Resende.

Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. O crime ocorreu no dia 14 de outubro. Segundo o delegado Ronaldo Aparecido, a mulher – insatisfeita com o término do relacionamento – derramou uma panela de óleo fervendo sobre o corpo do companheiro, de 26 anos, que estava dormindo.

A vítima teve queimaduras gravíssimas, foi submetida a três cirurgias, passou uma semana em coma e, atualmente, se encontra internado no Hospital de Queimados, na cidade do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com Ronaldo, após o crime a suspeita fugiu para a cidade de Borda da Mata, em Minas Gerais. Policiais civis de Barra Mansa estiveram na cidade, localizada a 350 quilômetros de distância, onde apuraram que ela havia se mudado para a cidade de São Paulo.

Os investigadores acabaram descobrindo o endereço onde ela estava abrigada, no CAE (Centro de Acolhimento às Mulheres), no Jardim Caravelas, em Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Com apoio de policiais da capital paulista, eles efetuaram a prisão.

Ela está indiciada por tentativa de homicídio qualificado, pela utilização de meio cruel. Foto: Divulgação