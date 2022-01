Barra Mansa recebe 1.400 doses da vacina contra Influenza

Imunizantes serão destinados a gestantes, puérperas até 45 dias pós-parto, idosos acima de 60 anos, crianças maiores de seis meses e menores de seis anos

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa recebeu na tarde desta terça-feira, 11, um carregamento de 1.400 doses da vacina contra Influenza, que protege dos principais vírus da gripe em circulação no país. Devido a quantidade reduzida do imunizante, o público prioritário será gestantes, puérperas até 45 dias após parto, idosos acima de 60 anos, crianças maiores de seis meses e menores de seis anos. A ação será realizada nos postos Sirene I, na Boa Sorte, Sirene 3, no Nove de Abril e na UBS Centro, das 8h às 16h30, enquanto durar o estoque.

Segundo a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, a iniciativa de imunizar o grupo de risco veio do Ministério da Saúde. “Utilizaremos as novas doses para conferir proteção ao público com maior risco à exposição de infecções respiratórias. Essa remessa é uma sequência da campanha vacinal de 2021, então quem já se vacinou no ano passado deverá esperar a de 2022”, acrescentou Marlene.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, contou que o imunizante tem apresentado resultados promissores contra a nova variante da gripe. “Apesar da vacina não atuar diretamente contra a cepa da Influenza A (H3N2), que está circulando neste momento em nosso país, os cientistas perceberam que ela é capaz de oferecer uma proteção cruzada já que as cepas são relacionadas”, explicou o secretário, acrescentando que na campanha deste ano, prevista para março, haverá vacinas que protegerão com mais eficácia esta nova gripe.

Para receber o imunizante, é necessária a apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal atualizado e cartão de vacina. Fotos: Felipe Vieira