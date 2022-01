Resende divulga calendário de vacinação contra covid-19

No dia 11 serão aplicadas segunda dose da Pfizer, doses de reforço e ainda quarta dose para imunossuprimidos graves, em diferentes unidades de saúde; já no dia 13 será aplicada segunda dose da Janssen em cinco unidades de saúde

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo cronograma de vacinação contra Covid-19 para esta semana. Nesta terça-feira, dia 11, serão aplicadas segunda dose, dose de reforço e quarta dose, em diferentes unidades de saúde. Já no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso acontecerão etapas nos dias 11 e 13 de janeiro.

Nesta terça-feira, dia 11, três etapas de vacinação acontecerão nas seguintes unidades de saúde: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria. A ação acontecerá das 9h às 12h. Estarão disponíveis segundas doses da vacina Pfizer para pessoas a partir de 12 anos, que receberam a primeira dose até 21/12. Lembrando que menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável. Os documentos necessários são: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação recebido na primeira dose.

As equipes da saúde também estarão aplicando neste dia e nestas unidades de saúde, a dose de reforço para população a partir de 18 anos, vacinada com a segunda dose até 13/08. Para esta etapa além dos documentos de identificação é necessário levar o cartão de vacinação com registro das duas doses.

Resende iniciará nesta terça-feira, dia 11, a aplicação da quarta dose da vacina para os imunossuprimidos graves, a partir de 18 anos, e que foram vacinados com a terceira dose há mais de quatro meses (até 10/09). A vacinação para este grupo acontecerá também das 9h às 12h, nos postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria. Vale destacar que são necessários laudo médico que comprove alto grau de imunossupressão, que ficará retido, além de cartão de vacinação com registro das três doses e documentos de identificação.

-Uma nova ação de vacinação contra Covid-19 acontece nesta semana. Nosso município está com números avançados de vacinação, graças a boa adesão da população e dos nossos profissionais de saúde. Preparamos nosso cronograma da campanha conforme recebemos novas doses do Governo Federal e divulgamos nas redes sociais da Prefeitura de Resende. A população deve ficar sempre atenta e quando chegar o dia, não perder essa oportunidade para garantir sua proteção e de seus familiares. Todas as vacinas são seguras. Caso alguém tenha perdido a data da segunda dose, terá uma nova oportunidade além das doses de reforço para quem já está apto a receber – disse o secretário de Saúde, Tande Vieira.

Além disso, Resende irá aplicar na próxima quinta-feira, dia 13, a segunda dose da vacina Janssen. Poderão receber a segunda dose da Janssen, pessoas vacinadas até o dia 13/07 com a primeira dose. A vacinação acontecerá das 13h30 às 16h, nas seguintes unidades: ESF Liberdade, Policlínica Cidade Alegria, ESF Paraíso, ESF Jardim Beira Rio e Centro Municipal de Imunização. Este público deve apresentar cartão de vacinação recebido na primeira dose, identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

Vacinação no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso

Nos dias 11 e 13 de janeiro, a Prefeitura de Resende também realizará etapas da vacinação no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso, das 9h às 18h. Estarão disponíveis primeiras doses para os munícipes a partir de 12 anos, que ainda não se vacinaram por algum motivo. Além de segundas doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer para pessoas a partir de 12 anos, que perderam a data do retorno.

Também nestes dias no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso serão aplicadas as doses de reforço para população a partir de 18 anos, vacinada com a segunda dose até o dia 13/08. Para a dose de reforço é necessário apresentar o cartão de vacinação com registro das duas doses.

Os imunossuprimidos graves acima de 18 anos, vacinados com a terceira dose até 10/09, também já poderão receber a quarta dose da vacina, no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso. Este público deve apresentar um laudo médico que comprove alto grau de imunossupressão, que ficará retido na unidade. Além dos documentos de identificação e o cartão de vacinação com registro das três doses.